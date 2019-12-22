شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة أول امرأة DJ سعودية عن مشاركتها فى حفل الميدل بيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة الاندبندنت الناطقة باللغة العربية، فعاليات اليوم الثالث والأخير من حفل الميدل بيست ضمن موسم الرياض، والتى شارك فيها العديد من الفنانين والمشاهير من مختلف أنحاء العالم، على مدار ثلاثة أيام داخل العاصمة السعودية.

وأبرزت الصحيفة تواجد نجوم الموسيقى الإلكترونية الذين شاركوا فى أول يوم للحفل الأضخم فى الشرق الأوسط مثل تييستو، مارتن جاريكس، بلاك كوفى، وMartin Garrix، وسويس بيتز، وريك روس، إضافة إلى المواهب المحلية، ومنها كوزميكات، ودى جى بالو، وديش داش، والأخوات سيمى هايز.

كما نقلت الصحيفة تصريح من أول امرأة تعمل كـ DJ وهى تحمل أسم "كوزميكات"، وقالت "لم يكن لدينا أى مهرجان موسيقى من قبل، والآن نحن نقوم به بشكل كبير، إنها رائعة بالنسبة للسكان والفنانين المحليين، كى تمنحهم مثل هذه المنصة الضخمة للظهور العالمى حيث يبرز السعوديون قدراتهم فى مجال الموسيقى الإلكترونية".



هتون إدريس

كما علقت الـ "دى جى" السعودية "هتون إدريس" والتى تعمل أيضاً عازفة عود، على مشاركتهما فى الحفل الأضخم فى الشرق الأوسط قائلة "حلما أصبح حقيقة"، وعن حبها للموسيقى العربية، قالت "أنا والعود واحد، أعزف العود بكل ما لدى من حواس وأحاكى مشاعر السعادة والغضب والعاطفة والقوة والضعف من خلاله".

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أول امرأة DJ سعودية

جدير بالذكر أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد أطلق هاشتاج "ألبس البندانة"، الذى تفاعل معه عدد من الفنانين العرب والسعوديين، وذلك على خلفية مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، المقرر تنظيمه فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشمل المهرجان 18 حفلاً عالمياً و28 عرضاً، بما فى ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص، ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.