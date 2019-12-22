شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس بروفات تصوير مسلسل "فرصة تانية" لـ ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة ياسمين صبرى بروفات مسلسلها الجديد "فرصة تانية"، استعدادا لانطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، المقرر طرح فى الموسم الدرامى لشهر رمضان المقبل.

مسلسل "فرصة تانية" من بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، أيتن عامر، عمر الشناوى، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجى.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وإدوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

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