شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يحتفى بوصول عمرو دياب للمشاركة فى آخر أيام "ميدل بيست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئه الترفية بالمملكة العربية السعودية، على الاحتفاء، بوصول الميجار ستار عمرو دياب وصحبته للمشاركة في آخر أيام حفل ميدل بيست، ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليا في العاصمة السعودية.

ونشر آل الشيخ، صورة لعمرو دياب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ظهر فيها كلاً من الفنان محمد هنيدي، والفنانة دينا الشربينى، والفنان شيكو، والفنان أكرم حسنى، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف.

ويذكر أنه قبل أيام، كان قد كشف الميجا ستار عمرو دياب، عن مفاجئة جديدة لجمهوره فى السعودية والوطن العربى، حول مشاركته فى مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذى ينظم فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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جدير بالذكر أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد أطلق هاشتاج "ألبس البندانة"، الذى تفاعل معه عدد من الفنانين العرب والسعوديين، وذلك على خلفية مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، المقرر تنظيمه فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشمل المهرجان 18 حفلاً عالمياً و28 عرضاً، بما فى ذلك Afrojack و Camelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص، ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.