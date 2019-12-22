شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة محمود العسيلى لطرح أغانٍ وحفلات جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمود العسيلي لطرح عدد من الأغاني السينجل في 2020 بطريقة الفيديو كليب على مراحل مختلفة، الأولى بعنوان "تمثيلية"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى أمير هادية، ومن المقرر طرحها الأسبوع الحالي بمناسبة رأس السنة.

والثانية بعنوان "جنة تكفينا" على أن يتم طرحه بعيد الحب المقبل، والثالثة بعيد الفطر المبارك، والرابعة في شهر رمضان المقبل، والخامسة بموسم الصيف، ولم يكشف عن اسم أغاني رمضان والعيد والصيف حتى تكون مفاجأة وقت طرحه.

كما أيضا يستعد العسيلي لإحياء حفل غنائي برأس السنة في إحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يقدم خلال حفلاته عددا من أغنياته المميزة وهي "يا ناس"، "ملايين"، "في حتة تانية"، "حلم بعيد"، "اتت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة".

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى كليب"ملايين"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي،تقول كلمات الأغنية: "فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا.. ملايين".