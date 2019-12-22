"القومى للسينما" يحتفل بذكرى فريد الأطرش بأوبرا الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي احتفالية بذكرى الراحل فريد الأطرش، وذلك ضمن فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي يقيمة المركز بالتعاون مع دار الأوبرا برئاسة د. مجدي صابر. خلال الاحتفالية تم عرض فيلم "حكاية العمر كله" رؤية وإخراج الفنان عادل السيد، وهو يروى أحداثا مهمة بصوت الفنان فريد الأطرش، ويحتوى على مجموعة من المشاهد تعرض لأول مرة عن حياة الموسيقار فريد الأطرش منذ ميلاده في عام 1917 حتى رحيله في 26 ديسمبر 1974. وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور أدارها الناقد السينمائى احمد النبوي وأختتمت الفعالية بفقرة متميزة للفنان امير الرفاعي قام خلالها بغناء بعض روائع الراحل فريد الاطرش.

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