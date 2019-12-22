شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بوصول عدد متابعيه على يوتيوب لـ 7.5 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل الفنان محمد رمضان، بوصول عدد متابعيه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لـ 7.5 مليون متابع، بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي يحتفل فيها.

وأعتلي رمضان صدارة أكثر قنوات اليوتيوب مشاهدة، بـ 7.5 مليون متابع، ليتربع على عرش الأكثر متابعة، مضيفاً عبارته الشهيرة "ثقة في الله نجاح".

ويشارك رمضان حالياً في بطولة مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد رمضان ونجلاء بدر، وروجينا، وأحمد زاهر، وآخرون.