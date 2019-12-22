شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بوصول عدد متابعيه على يوتيوب لـ 7.5 مليون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل الفنان محمد رمضان، بوصول عدد متابعيه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لـ 7.5 مليون متابع، بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي يحتفل فيها.
وأعتلي رمضان صدارة أكثر قنوات اليوتيوب مشاهدة، بـ 7.5 مليون متابع، ليتربع على عرش الأكثر متابعة، مضيفاً عبارته الشهيرة "ثقة في الله نجاح".
ويشارك رمضان حالياً في بطولة مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد رمضان ونجلاء بدر، وروجينا، وأحمد زاهر، وآخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يحتفل بوصول عدد متابعيه على يوتيوب لـ 7.5 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.