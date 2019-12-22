شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاده الـ59 بشمعة واحدة فى التورتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب السورى جورج وسوف، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ59، الذى يحل يوم الاثنين المقبل، الموافق 23 ديسمبر، حيث ولد سلطان العرب فى ذات اليوم خلال العام 1960، ببلدة الكفرون الواقعة فى طرطوس، بسوريا.

احتفل أبو وديع، بعيد ميلاده مع أبنائه حاتم، وجورج جونيور، حيث جلسا على طاولة فى أحد المطاعم بينما وضعت أمامهم تورتة صغيرة مزينة بشمعة واحدة فقط، وتعليقًا على الصورة، قال جورج وسوف، مازحًا، "منيح حطّوا شمعة وحدة حتى ما يفضحوا عمرى".



جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاده مع أبنائه

ويشار إلى أن النجم العربى السورى الكبير جورج وسوف، كان قد اختار إحياء حفل رأس السنة بمدينة اللاذقية السورية، رغم ما تشهده من أحداث، ونشر جورج – قبل أيام - بوستر الحفل، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، والذى سيكون يوم 25 ديسمبر الحالى.

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ويذكر أنه فى مطلع شهر ديسمبر الجارى، كانت قد انتشرت شائعة حول وفاة المطرب السورى جورج وسوف، إثر إصابته بأزمة قلبية، الأمر الذى أثار الجدل – حينها - بين محبى سلطان العرب وجعلهم يتسائلون عن صحة المعلومة، أو كونها مجرد شائعة كغيرها من الشائعات التى ترددت قبل سنوات حول وفاته.



شمعة واحدة فى تورتة عيد ميلاد جورج وسوف الـ59

وفى رد ساخر، نفى الفنان جورج وسوف، الشائعة بنفسه، عن طريق نشر ستورى عبر حسابه على إنستجرام، وفى تعليق على صورة كاريكاتيرية له، قال "لمخترع شائعة انو متت بقلو: عبيب ألبى"، تعليق جورج وسوف حسم الجدل حول الشائعة لتمت فى مهدها، وبما لا يجعل مجالًا للشك حول عدم صحتها، وذلك كون الفنان السورى قد رد عليها بنفسها دون الاستناد لمصادر مقربة أو غيرها من التصريحات التى تحمل بعض الشك حول حالته الصحية.