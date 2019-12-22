شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد إبراهيم: أنغام "زى الفل" وتتجاوز آلامها بالغناء فى حفلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الموزع أحمد إبراهيم جمهور ومستمعى زوجته الفنانة أنغام، بعد أخبار عن نقلها للمستشفى إثر إصابتها بحصوات على الكلى، وتركيبها دعامة مؤقتة لحين إجراء عملية تفتيت الحصوات، وذلك لارتباطها بحفلات فى المملكة العربية السعودية.

وقال إبراهيم فى تصريحات لـ"الخليج 365": "أنغام زى الفل وملتزمة بإحياء حفلاتها وأنا شجعتها على ذلك.. وكل ارتباطاتها الغنائية فى موعدها".

ومن المقرر أن تحيى أنغام حفلين فى السعودية يومى 23، 27 من الشهر الحالى، وبعدما تنتهى من حفليها تعود للقاهرة لكى تجرى عملية تفتيت الحصوات حسب اتفاقها مع الأطباء، حيث سافرت أنغام اليوم السبت إلى الرياض استعدادا لحفلها يوم 23 وبدء البروفات قبل الحفل.

Advertisements

وبسؤاله عن عدم سفره معها إلى السعودية رغم مرضها أوضح "إبراهيم" أنه كان مرتبطا بتسليم أغنية للنجمة إليسا ضمن أحدث ألبوماتها ويتوجه غدا للسعودية للحاق بأنغام.

وعن أعماله المقبلة، كشف أحمد إبراهيم أنه يتعاون مع عدد كبير من النجوم خلال الفترة المقبلة، أبرزهم إليسا (3 أغانى)، نانسى عجرم (أغنية)، شيرين (أكثر من أغنية)، فضل شاكر (أغنية)، رامى جمال (أغنية).

وتوجه أحمد إبراهيم بالشكر إلى جمهوره ومحبى أنغام على اهتمامهم على الاطمئنان على صحة النجمة أنغام.