شكرا لقرائتكم خبر عن معرض إيمى واينهاوس يحتوى على عدد من مقتنياتها فى متحف GRAMMY والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهرت النجمة العالمية إيمى واينهاوس، الحائزة على ست جوائز GRAMMY، على نطاق واسع ليس فقط كرمز من أهم وأشهر رموز الموسيقى فى العالم، ولكن باعتبارها أيضا واحدة من أفضل المؤثر فى عالم الأزياء.

سيتم عرض بعض عدد من مقتنيات إيمى واينهاوس، ومن أبرزها عدد من أزيائها التى تعتبر بمثابة أيقونة رائعة، إضافة إلى عدد من الكلمات المكتوبة بخط اليد لم يكشف عنها قبل ذلك، إلى جانب بعض الصور الخاصة من الأرشيف الشخصى لعائلتها، وسيعرض كل ذلك فى معرض اسمه "Beyond Black - The Style Of Amy Winehous"، ويعرض فى متحف GRAMMY بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب موقع "جرامى" فإن المعرض سيتم افتتاحه فى 17 يناير 2020 ويستمر حتى 13 أبريل.