شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر صادقة وأحضان تجمع أحمد السقا وكريم عبد العزيز فى تكريم دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاعر صداقة جمعت بين الفنان أحمد السقا، والنجم كريم عبد العزيز، أعلى مسرح حفل الدير جيست، بعد تكريم الأول كأحسن ممثل عن دوره فى مسلسل "ولد الغلابة" الذى عرض فى رمضان الماضى.

ونشر السقا، صورة جمعته بين النجم كريم عبد العزيز، وهما يحتضنان بعضهما، عقب فوز الاول بالجائزة، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام، قائلاً "اخويا"، وسرعان ما تفاعل الجمهور وعدد من الفنانين فى التعليقات.

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وكان قد هنأ النجم كريم عبد العزيز صديقه السقا عقب تكريمه أمس الجمعة فى حفل دير جيست كأحسن ممثل عن دوره فى مسلسل "ولد الغلابة" الذى عرض فى رمضان الماضى، ونشر صورة عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام" يحتضن فيها أحمد السقا ووصفه بالصديق والجدع وعشرة السنين، وقال: ألف ألف مبروك لصاحبى وأخويا الجدع.. أحمد السقا.. عشرة السنين".

وحصد الفنان كريم عبد العزيز، فى نفس الحفل، جائزة أفضل ممثل عن فيلم "الفيل الأزرق 2"، كما تم تكريمه عن "نادى الرجال السرى، وأهدى الجائزة لروح المخرج إبراهيم سيف".

وينشغل النجم أحمد السقا حاليا بتصوير مشاهد فيلم العنكبوت التى تجمعه بالنجمة منى زكى، ويعد الفيلم سببا لخروج السقا من السباق الرمضانى المقبل، لانشغاله بالانتهاء من تصوير أحداثه.