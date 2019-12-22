شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير فيلم "يوم 13" بعد توقفه يومين بسبب إصابة محمد شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف صناع فيلم "يوم 13" التصوير بعد توقف دام يومين بسبب إصابة الفنان محمد شاهين بإجهاد شديد داخل البلاتوه، مما جعل المخرج وائل عبدالله يوقف التصوير لمدة يومين ليستأنف العمل مرة أخري، اليوم السبت بمدينه 6 أكتوبر .

وأشار بعض العاملين في كواليس الفيلم أنه يبدو أن اللعنة التي تشير إليها أحداث الفيلم قد طالت أبطال العمل الحقيقين مع بدايه التصوير، وذلك بسبب أن الفيلم يصنف من أفلام الرعب ولإثارة والتشويق وتدورأحداثه بشكل يحبس الأنفاس طوال المشاهدة .

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"يوم 13" التجربة الأولي في تاريخ السينما العربية المجهزه بتقنية ال 3D، والتي تعد طفره جديدة في السوق السينمائي حيث ينقل السينما المصرية إلي العالمية من حيث التقنيات في الصورة والصوت .

‏‎فيلم "يوم 13" بطولة احمد داوود ودينا الشربينى وشريف منير، وجومانا مراد وأروي جودة ومحمد شاهين بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من الفنانين، من تأليف و إخراج وائل عبدالله .