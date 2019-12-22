شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة الكيلانى تكشف تفاصيل مشاركتها فى مسرحية سك على بناتك لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الكوميدية عائشة الكيلانى تفاصيل مشاركتها فى المسرحية الشهيرة "سك على بناتك" بطولة الفنان الكبير فؤاد المهندس لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت الكيلانى، فى حوار ينشر كاملا على صفحات ”الخليج 365”، إنها قامت بدور فوزية بديلا للفنانة الكوميدية الراحلة سناء يونس بعد سفرها فجأة.

وأوضحت عائشة الكيلانى: "اشتغلت مكان سناء يونس فى المسرحية لمدة 3 شهور، لأنها سافرت فجأة وحتى بعد عودتها كملت الموسم المسرحى".

Advertisements

وتابعت: "كنت رايحة علشان أشوف أصحابى المشاركين فى المسرحية وكنت وقتها طالبة فى معهد التمثيل ولقيت زحمة والجمهور فى الشارع، وكنت أعرف الفنان أحمد راتب فقال للفنان الكبير فؤاد المهندس شوف عائشة الكيلانى، فسألنى الفنان الكبير تعرفى تمثلى؟، قلتله أيوة، فقال مرنوها وتشتغل بكرة، وكان مفروض أحفظ الدور وأتمرن عليه فى ليلة واحدة وكان مساحته كبيرة وأساسى فى المسرحية".

وعن أول يوم عمل له فى المسرحية قالت: "تانى يوم دخلت أول فصل وكل ما اطلع أقول إيفيهات من عندى لأنى ماكنتش حافظة كويس، والجمهور يصرخ من الضحك وكان فؤاد المهندس يضحك، ويقول لى هايلة، وكان هذا أول احتراف لى".

ووضع هذا الدور الفنانة عائشة الكيلانى على أول سلم الفن والشهرة، ورسم بداية خطواتها نحو الاتجاه للكوميديا، حيث طلبها عدد من المخرجين للمشاركة فى الأعمال الكوميدية والمسرحيات.