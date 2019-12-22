شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء يرافقون عمرو دياب فى رحلته للرياض لإحياء ختام مهرجان "ميدل بيست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق الميجا ستار عمرو دياب، قبل قليل، فى رحلته المتجهة إلى الرياض على متن طائرة خاصة، حيث من المقرر أن يشارك الهضبة فى الحفل الختامى للمهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض.

نشر عمرو دياب صورته على سلم الطائرة قبل الإقلاع فى طريقه إلى الرياض، معلقًا على الصورة : "فى طريقى الآن إلى الرياض.. أراكم جميعًا الليلة فى (ميدل بيست)"، فيما رافق الهضبة رحلته إلى الرياض، عدد من النجوم بينهم الفنانة دينا الشربينى، والفنان شيكو، والفنان أكرم حسنى، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف.



عمرو دياب فى طريقه إلى الرياض

ويذكر أنه قبل أيام، كان قد كشف الميجا ستار عمرو دياب، عن مفاجئة جديدة لجمهوره فى السعودية والوطن العربى، حول مشاركته فى مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذى ينظم فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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أشار عمرو دياب، عبر مقطع فيديو نشره المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية على صفحته بموقع "فيس بوك" – يوم الأحد الماضى - إلى مشاركته فى اليوم الختامى لمهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، فى المملكة العربية السعودية، حيث قال ممازحًا جمهوره، "يوم 21 نلبس البندانة.. وفى "ميدل بيست" هنتقابل هناك كلنا مع بعض".



عمرو دياب ومجموعة من الفنانين فى طريقهم للرياض

جدير بالذكر أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد أطلق هاشتاج "ألبس البندانة"، الذى تفاعل معه عدد من الفنانين العرب والسعوديين، وذلك على خلفية مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، المقرر تنظيمه فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشمل المهرجان 18 حفلاً عالمياً و28 عرضاً، بما فى ذلك Afrojack و Camelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص، ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.

وسبق أن كتب حساب الهيئة العامة للترفيه معلناً عن الحدث الكبير: "تخيل أكثر من 100 DJ وفنان من كل دول العالم فى 5 مسارح ضخمة بأكبر حدث موسيقى فى الشرق الأوسط حفل ميدل بيست الموسيقى بمشاركة أشهر نجوم الأغنية الخليجية".