صابر الرباعي يهنئ مواطنه مهدي عياشي لفوزه بـ"The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - هنأ الفنان التونسي صابر الرباعي، مواطنه مهدي عياشي، الذي حصد لقب أحلى صوت، في الموسم الخامس من "The voice"، الذي انتهى أمس.

وكتب الرباعي، عبر حسابه على تويتر: "ألف مبروك لمهدي العياشي، صوت تونس الجديد، الذي سوف يغرد إن شاء الله في أعلى المسارح، تستأهل الفوز وبالتوفيق لك في المستقبل".

وفاز التونسي مهدي عياشي من فريق راغب علامة، بعد أن قدم في الحلقة الأخيرة أغنية "مدرسة الحب" لكاظم الساهر، وموال تونسي.