لقاء الخميسي بـ"الفرو" ونرمين الفقي أمام حمام السباحة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال24 ساعة:

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، وعلقت: "هدوء".

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها، وعلقت: "شاركوني جمل وأمثال شعبية متل اللي منرددها بالشارع اللبناني، الجار قبل الدار، الجنة من دون ناس ما بتنداس".

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام "حمام سباحة"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، وشعر أشقر طويل.

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لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، مرتدية جاكيت من "الفرو"، أثناء تواجدها في إحدى الدول الأوروبية، وعلقت: "في يوم من الأيام".

كريم محمود عبدالعزيز

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز صورة أبيض وأسود، تجمعه بصديقه الفنان محمد إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "صورة من الأرشيف".

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية، خلال تواجدها في باريس.

سولاف فواخرجي

نشرت الفنانة سولاف فواخرجي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس من اللونين الأبيض والأسود.

جيسي عبدو

نشرت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، صورة عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، ظهرت فيها بـ"جلباب"، خلال تواجدها بمسجد الشيخ زايد بأبو ظبي.

أمير طعيمة

نشر الشاعر أمير طعيمة صورة تجمعه بالفنان عمرو دياب من داخل الطائرة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أنا والهضبة وساعات السفر".