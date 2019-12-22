بعد تركيبها دعامة.. أحمد إبراهيم يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - طمأن الموزع أحمد إبراهيم، جمهور زوجته الفنانة أنغام، على حالتها الصحية، بعد أن دخلت المستشفى مؤخرًا.

وكتب إبراهيم، عبر حسابه على فيسبوك: "عاوز أطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام، هي بخير الحمد لله، ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها، وإن شاء الله أخلص شغلي وأسافر لها".

وأضاف: "الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى، وتم وضع دعامة مؤقتا خلال عملية بسيطة لتخفيف الألم، وإن شاء الله أقرب توقف هتعمل عملية لتفتيت الحصوات، ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها، ربنا يشفي كل مريض، شكرا".

يذكر أن أنغام عانت خلال الفترة الأخيرة من حصوات على الكلى، استدعت نقلها أمس الجمعة لأحد المستشفيات في مصر.

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وكان "الخليج 365" قد علم من مصدر مقرب من أنغام، أنها غادرت المستشفى بعد إجراء تركيب دعامة للكلى، بسبب وجود حصوة، وأن حالتها الصحية باتت مستقرة، على أن تجري عملية لتفتيت الحصوة بعد عودتها من السعودية.

أنغام تسافر اليوم السبت إلى السعودية، استعدادًا لإجراء بروفات حفلها، الذي يحمل عنوان "بعض من ذكرياته.. تركي"، ومن المقرر إقامته في 23 ديسمبر مع الفنانة السورية أصالة نصري والفنانة أسما لمنور.

كما تحيي أنغام حفلًا في 27 ديسمبر بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان "ليلة ياسر بوعلي"، ويضم الحفل مجموعة من النجوم، هم: الفنان العراقي ماجد المهندس، والفنان السعودي راشد الماجد، والفنانة الكويتية نوال، والفنان السعودي رابح صقر، والفنان السعودي فؤاد عبدالواحد.