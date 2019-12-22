فيديو| أكرم حسني يغنى مع الهضبة على المسرح.. ورقص دينا ونجوم الفن بالكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان أكرم حسني فيديو وهو مع الفنان عمرو دياب على المسرح، خلال حفل الأخير ضمن حفلات ميدل بيست، في موسم الرياض، بالسعودية، ورقص الهضبة مع أكرم وهو يغني أغنية "يتعلموا".
كما نشر أكرم حسني فيديو آخر في كواليس المسرح، وظهر في الفيديو محمد هنيدي وعمرو يوسف ودينا الشربيني وهشام ماجد وشيكو وأمير طعيمة.
وكان المطرب عمرو دياب وبعض أبطال العرض المسرحي "عطل فني" قد نشروا صورا، عبر حساباتهم على إنستجرام، خلال اتجاههم إلى مدينة الرياض، وكان معهم الفنانان عمرو يوسف ودينا الشربيني.
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