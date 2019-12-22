بالفيديو: صالح الجسمي يهاجم أحمد خميس ومشاعل الشحي.. لهذا السبب

شنّ الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، هجومًا حادًا على مواطنته الفنانة مشاعل الشحي، وزوجها أحمد خميس، بسبب إقامتهم حفل زفاف للمرة الثانية.

وسخر الجسمي من حفل زفاف مشاعل الشحي حيث شبهه بحفل زفاف جورج كلوني وأمل علم الدين وقال في مقطع فيديو: صدقوا نفسهم أنهم جورج كلوني وأمل علم الدين مع أنهم أقاموا حفل زفافهم في جزيرة في البحر الأبيض المتوسط ولا يوجد في الحفل عشرات الحضور.

وأضاف الجسمي أن الهدف من حفل الزفاف للمرة الثانية ما هو إلا لإثارة الرأي العام.