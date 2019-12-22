بالصور: موقف نبيل لحلا الترك يكشف الجانب الخفي من شخصيتها

قامت الفنانة حلا الترك بلفتة إنسانية خطفت بها الأنظار نحوها، وذلك بمشاركتها في حملة من أجل تقديم مساعدات غذائية في إثيوبيا.

حلا الترك نشرت عدة صور لها على حسابها على انستقرام كشفت من خلالها، عن جانب مختلف من شخصيتها وهي مساهمتها الفعالة في تقديم مساعدات إنسانية في إثيوبيا بالتعاون مع “جمعية السلام لرعاية المرأة الأثيوبية”.

وظهرت حلا الترك بإطلالة عفوية من ملابس رياضية عملية، مع زمها لشعرها مع وضعها لمكياج بسيط، وأطلت وهي توزع المساعدات على سيدات أثيوبيات، وعلقت على اللقطات الإنسانية قائلة: “رحلتي “حب وعطاء إلى جمهورية اثيوبيا، توزيع المساعدات على الأسر المحتاجة. كل الشكر لجمعية السلام لرعاية المرأة الاثيوبية لهذا التعاون والتنظيم جعله الله في ميزان حسناتكم”.

ويبدو أن حلا الترك تتجه بخطوات ثابتة نحو اتخاذ دور مؤثر جديد لها كفنانة، من خلال المساهمة في الأنشطة الإنسانية التي تعمل على زيادة الوعي لدى الجمهور وتسلط الأضواء على جوانب أخرى في الحياة بعيداً عن الفن.