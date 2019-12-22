فيديو.. أكرم حسني يغني مع عمرو دياب في ختام حفل مدل بيست

نشر النجم أكرم حسني فيديو له مع النجم الكبير عمرو دياب في ختام حفل مدل بيست، وجاء ذلك عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر. تويتر. وظهر أكرم وهو يغني أغنية يتعلموا للفنان الكبير عمرو دياب أثناء الحفل وحاز المقطع الفيديو على إعجاب الكثير من المتابعين. إعجاب الكثير من المتابعين. يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية أول يوم في البعد، والتي حققت ملايين مشاهد بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements شاهد الفيديو..

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