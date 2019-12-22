شاهد.. سما المصري : ربنا يهديني وتبقى توبة نصوحة

نشرت الفنانة سما المصري فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وظهرت سما من خلاله وهي مرتدية الاسدال، ووعظت بعض متابعينها وحثهم على الصلاة، وعدمارتكاب المعاصي، كما نصحتهم ببعض الأمور التي يجب الالتزام بها دينيًا دون تشدد.
يذكر أن الفنانة سما المصري طرحت سابقا كليب بعنوان ياختي كميلة، وشاركها في الغناء الفنان عمرو المصري، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان وتوزيع علاء غنيم، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة، والكليب من فيلم على واحدة ونص.
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