صور.. أحمد داود يوجه رسالة لـ كريم عبد العزيز بعد تكريمه بحفل دير جيست

وجه الفنان أحمد داود رسالة للفنان كريم عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد فوز كريم بجائزة الدير جيست.

وأعرب داود عن شدة سعادته بتكريم عبد العزيز، قائلًا: بحبك جدًا وأتشرفت بمعرفتك جدًا وبحب أفلامك وأنا أساسًا من جمهورك ومبسوط وفخور أن عندنا كريم عبدالعزيز في السينما ومبروك على كل نجاحات ٢٠١٩ وإن شاء الله 2020 نجاحات أكتر وأكتر.

يشار إلى أن الفنان أحمد داود شارك مؤخرًا في بطولة فيلم ولاد رزق 2، وهو بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين

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أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة نصري، يسرا، سيد رجب، سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم

في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

يذكر أن النجم كريم عبد العزيز شارك مؤخرًا في بطولة فيلمه الفيل الأزرق 2، وهو بطولة كل من كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، تامر هاشم، مروان يونس، محمود جمعة، رانيا الملاح، مها أبو عوف، ولاء الشريف، خالد الصاوي، رمزي لينر، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وتدور أحدث الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور يحيى من لبنى، ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة 8 غرب حريم، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.