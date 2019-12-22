فيديو وصور.. عمرو دياب يتألق بتفاعل في حفل ختام ميدل بيست بالسعودية

تألق النجم الكبير عمرو دياب في حفل ختام حفل ميدل بيست، حيث قدم باقة لامعة من أغانيه، والتي تفعل معها الجمهور بشكل كبيرة، بالإضافة إلى ظهور باقة من ألمع نجوم الفن على الاستيتج معه، ومن بينهم: النجم أكرم حسني، والنجمة دينا الشربيني، والنجم عمرو مصطفى.

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يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد، والذي يحمل اسم أنا غير، ويضم الألبوم 12 أغنية، طرح منهم حتى الآن 6 أغانٍ وهم "بحبه، يوم تلات،

تحيرك، متغير، قدام مرايتها، أول يوم في البعد، أنا غير.

ويتعاون النجم عمرو دياب من خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين، والموزعين من بينهم: أحمد مرزوق، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد حمزة، محمد الكياتي، محمد يحيى، عزيز شافعي، وليد سعد، أسامة الهندي، رامي سمير، طارق مدكور.