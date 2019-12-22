كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إياد نصار عن تكريم "دير جيست": "شهادة غالية من الجمهور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفنان الأردني إياد نصار على توجيه الشكر لجمهوره على تكريمه أمس الجمعة في دير جيست عن دوره في فيلم "الممر".

ونشر "نصار" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور من الحفل، وأرفقها بتعليق: "من حفل تكريم دير جيست عن دوري بفيلم الممر.. أحب أشكر كل من صوت لي هذه شهاده غاليه أعتز بها من الجمهور".

يذكر أن إياد نصار لعب دور ضابط إسرائيلي في فيلم الممر، وهو من إخراج شريف عرفة، ولعب بطولته أحمد عز وإياد نصار وأحمد رزق ومحمد فراج ومحمد الشرنوبي.

