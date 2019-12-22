تراند اليوم : الحب ولع في الدرة .. تبادل قبلات وأحضان بين عبير صبري وزوجها في حفل دير جيست-صور

خطفت الفنانة عبير صبري وزوجها أيمن البياع الأضواء على السجادة الحمراء لدى حضورهما حفل توزيع جوائز “نايل دراما” السنوي.

رومانسية الثنائي لفتت إليهما، بعدما طبع أيمن البياع قبلات على خد زوجته وعلى يدها على السجادة الحمراء.









عبير صبري أعلنت مشاركتها مؤخرا في مسلسل “الأخ الكبير”.

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“الأخ الكبير” مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة “سينرجي”.

المسلسل بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، ومن المقرر عرضه خارج موسم رمضان.

على صعيد آخر، تواصل عبير صبري، تصوير مشاهدها في فيلم “2 طلعت حرب” بجانب كلاً من أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، ‏شيري ‏عادل، دلال عبد العزيز، إنتاج محسن علم الدين، إخراج مجدي أحمد علي.‏