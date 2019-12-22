شاهد.. ميريام فارس غاضبة من اليسا: “خبصت”

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 12:58 صباحاً - أبدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس استيائها من تصرف مواطنتها إليسا عقب أزمتها الشهيرة بعد تصريحاتها عن حفلاتها بمصر.

وعلى هامش حفلها بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية قالت ميريام فارس إنها تشكر كل من وقف إلى جانبها خلال أزمتها.

وردا على سؤال عن وقوف اليسا الى جانبها في ازمتها، قالت ميريام: “لو ما هي خبصت قبل بشوي كنت قدرت هذا الشي اكثر يعني اللايك الذي عملته على الخبر المسرب والمقطش والمحرف”.

وأضافت: “إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل لايك.. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شئ بيضحكها”، متسائلة: “إنتي شايفة إن دي حاجه تضحك؟”.

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وكانت إليسا علقت على أزمة تصريح مواطنتها، ميريام فارس، المسيء لمصر، قائلة: “كل إنسان يخطئ، طبعًا أنا سمعت ما قالتهُ ميريام، أنا مصر بالنسبة لي خط أحمر مثل بلدي لبنان”.

وأضافت في تصريحات صحفية على هامش مهرجان “موازين” في المغرب، قائلة: “بس هي أخطأت واعتذرت، يمكن ما كان قصدها، ما بدنا نكبر الشغلة أكتر”.

وبخصوص إعجابها بإحدى التغريدات التي عرضها الفيديو ، أوضحت إليسا: “ممكن أعمل إعجاب على شيء يضحكني مو قصدي أعمل إعجاب على شيء خاص بميريام”، وتابعت: “ميريام في النهاية مواطنة لبنانية، وأنا عمري ما أتهجم عليها”.

وفي اول ردة فعل لها، اعادت اليسا نشر تغريدة ساخرة من قول ميريام فارس ان الفيديو “مسرب” رغم انه كان من مؤتمر صحفي.