سميرة سعيد تطرح كليبها الجديد «هليلة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت النجمة والمطربة المغربية الكبيرة سميرة سعيد، يوم السبت 21 ديسمبر، على موقع يوتيوب فيديو كليب أغنية “هليلة”، والأغنية من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية “هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة..علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة ولعوا الأنوار.

ومن جهة أخرى تتعاون سميرة مع نفس فريق العمل، بأغنية أخرى بعنوان “إنسان آلى”، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد.

وكانت آخر أعمال الديفا أغنيتها الجديدة “مدلع” والتى طرحتها على موقع يوتيوب، وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوى.

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وهلى جانب أخر، خطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد الأنظار بإطلالة مميزة، في حلقة الربع نهائيات من برنامج The Voice.

الفنانة المغربية تألقت بفستان قصير باللون الكحلي، وزين على أحد الأكمام برسمة ثعبان ممتد للصدر بخامة فضية، مع فتحة على الكتف، وهو من توقيع المصمم ديفيد كوما، ومن تنسيق الإستايلست اللبناني سيدريك حداد.

سميرة أكملت إطلالتها بمكياج ثقيل، ومجوهرات رقيقة، وتألقت بتسريحة الشعر المموج، والذي جمعته للخلف في ذيل حصان، وأسدلت غرة على جانبي وجهها.