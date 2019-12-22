تكريم السقا وحلمي وكريم عبدالعزيز ونجوم الفن في حفل دير جيست.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم حفل توزيع جوائز الدورة ال ١٦ من مهرجان دير جيست لتكريم المميزين من نجوم الفن والإعلام لعام ٢٠١٩.

افتتح الحفل الفنان مصطفي شوقي بأغنيته “ملطشة القلوب”، بعدها تم تكريمه عن نجاح الأغنية، فقام الفنان بإهداء الجائزة لوالديه والمنتج نصر محروس وصناع العمل.

قامت بتقديم ققرات الحفل الاعلامية بوسي شلبي، وصعد د.ماجد حسني رئيس مجلس إدارة دير جيست، وأشار إلى اعتذار النجم محمد حماقي الحاصل علي جائزة أفضل مطرب وأفضل البوم، عن الحضور لمشاركته في نهائي برنامج “ذا فويس”، بالإضافة إلى اعتذار الفنانة شيرين عبد عبد الوهاب، الحاصلة على جائزة أفضل مطربة، لاحيائها حفل بنفس توقيت التكريم.

ثم تم تكريم الفنانة صفية العمري عن مشوارها الفني، وكذلك الفنان لطفي لبيب، الذي حرص علي التواجد رغم حالته الصحية الحرجه وأكد أن الجائزة ستعطيه دفعه للمستقبل.

وتم منح جائزة تقديرية للمنتج نصر محروس وكابتن حازم إمام، وحصلت لبلبة على جائزة الإبداع عن تميزها في فيلم “كازابلانكا” واهدت جائزتها لمنتج العمل وليد منصور، وحصل على نفس الجائزة الفنان محمد سعد عن فيلم “الكنز” وأهدى جائزته للمخرج شريف عرفه والمنتج وليد صبري.

وحصل على جائزة الإبداع في الكوميديا الفنان أحمد بدير، وتم تكريم الفنان إياد نصار عن فيلم “الممر”، ووجه الفنان التحية للجيش المصري وطالب بقراءة الفاتحة على روح شهدائهم.

Advertisements

كما تم تكريم الفنانة حلا شيحة، طارق لطفي، عبير صبري ،أحمد السعدني، عمرو عبد الجليل، أحمد رزق، انجي المقدم، محمد فراج ، أروى جوده.

وحصل أحمد السقا على جائزة أفضل ممثل تلفزيوني عن مسلسل ” ولد الغلابة” واهداها لصديقه الفنان كريم عبد العزيز، وفازت حنان مطاوع بجائزة أفضل ممثلة تليفزيونية عن مسلسل “لمس أكتاف”، وأفضل سيناريو مريم ناعوم عن “زي الشمس”، وأفضل مصور تلفزيوني أحمد جبر، وأفضل مخرج محمد سامي عن “ولد الغلابة”، وأهدى الجائزة لزوجته الفنانة مي عمر ووالدته د.صبورة السيد.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة كوميدية للفنانة دنيا سمير غانم، وقامت الفنانة بتوجيه كلمة شكر لجمهورها لمساندته لها ولأفراد أسرتها والمنتج هشام جمال الذي أكدت إنه يتعامل معها كأمانه وليس كمشروع، وفاز بجائزة أفضل ممثل كوميدي درامي الفنان بيومي فؤاد وأهدى جائزته للفنان لطفي لبيب، وحصلت هنادي مهنى على جائزة أفضل و جه شاب.

وذهبت جائزة أفضل مسلسل لـ “ولد الغلابة”، وأفضل مسلسل كوميدي لـ “بدل الحدوته تلاتة “، وأفضل مطرب صاعد محمد عباس، وأفضل مطربة صاعدة سهيلة بن لاشهب، و أفضل اغنية تتر كارمن سليمان عن مسلسل “حكايتي”، وأفضل شاعر أمير طعيمة ، وأحمد جمال أفضل مطرب شاب.

وحصل على جائزة أفضل إذاعي أسامة منير، وأفضل إعلامية الفنانة إسعاد يونس عن برنامج “صاحبة السعادة”، وعمرو اديب أفضل إعلامي، وأفضل مقدمة برامج شيماء حافظ وأفضل برنامج كوميدي لشيماء سيف، وافضل برنامج “كلام ستات”،وأفضل برنامج راديو “زا مورنيننج شو” ل ماركو وسالي، وأفضل إذاعة نجوم اف إم، وافضل مقدم برنامج رياضية “إبراهيم فايق”، وأفضل برنامج رياضي “ملعب اون” للإعلامي أحمد شوبير، وأفضل قناة “اون سبورت”، وأفضل قناة مسلسلات “دي ام سي” دراما.

وفي مجال السينما، حصلت أسماء ابو اليزيد على جائزة أفضل ممثلة شابه عن فيلم الممر، وأفضل ممثل شاب أحمد داود، وأفضل ممثلة كوميدية غادة عادل، وافضل ممثل كوميدي سينمائي أحمد حلمي، وأفضل ممثلة هند صبري، وأفضل ممثل كريم عبدالعزيز عن “الفيل الأزرق ٢” كما تم تكريمه عن “نادي الرجال السري، واهدى الجائزة لروح المخرج إبراهيم سيف.

وحصلت شركة سينرجي علي جائزة أفضل شركة إنتاج، وشركة تالنت دبليو أم عن تميزها في الإنتاج عن فيلم “كازابلانكا”، وأفضل أغنية شعبية “عايم في بحر الغدر” لأحمد عزت وعلي سمارة.