داليا البحيرى تفارق «فلانتينو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت الفنانة المصرية داليا البحيرى، من تصوير مشاهدها فى مسلسل “فلانتينو” للزعيم عادل إمام، خلال الأيام الماضية، ويتبقى لفريق العمل 10 أيام وينتهوا تماما من التصوير.

ومن جانبه يبدأ مخرج العمل رامى إمام فى مونتاج ومكساج المسلسل استعداداً لعرضه فى موسم دراما رمضان القادم 2020، وتظهر داليا خلال الأحداث بشخصية فتاة فقيرة من طنطا، تقابل الزعيم ويحدث كثير من المفاجآت فى المسلسل.

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ويجسد الفنان الكبير عادل إمام، ضمن أحداث مسلسل “فلانتينو”، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

ويسجل المسلسل التعاون الثانى بين داليا البحيرى والزعيم عادل أمام بعدما قدمت معه فيلم “السفارة فى العمارة” عام 2005 أى منذ 14 عاماً وحقق العمل نجاحاً كبيراً وشارك فى بطولته أحمد راتب وعزت أبو عوف وخالد سرحان ولطفى لبيب وميسرة وتأليف يوسف معاطى وإخراج عمرو عرفة.

ويشارك في بطولة العمل دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، وغيرهم.