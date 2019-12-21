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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اعلنت الفنانة اللبنانية دانا حلبي خطبتها، وفاجأت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة استعراضية لخاتم الخطبة الماسي في يدها إلى جانب يد خطيبها.
اللافت أن دانا رفضت الإعلان عن اسم خطيبها، مبررة ذلك بأنها وخطيبها مازالا في مرحلة التقارب ودراسة شخصية كل منهما للآخر، مؤكدة أنها ستعلن عن اسمه بمجرد الوصول لخطوة تتويج قصة حبهما بالزواج.
المفاجئ أن عدد كبير من صفحات أخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي روجت لهوية العريس بأنه الفنان السوري عبدالمنعم عمايري، وهو الاسم الذي شكّل صدمة قوية لفانز الأخير، نظراً لوجود فوارق قوية بينه وبين دانا سواء بالعمر أو حتى بطبيعة الفن الذي يقدمه كل منهما، فهل يظهر عمايري ليؤكد و ينفي هذه الشائعة؟.
يُذكر أن دانا حلبي سبق لها الزواج ولديها طفلين، في الوقت الذي انفصل فيه عمايري عن زوجته الفنانة السورية أمل عرفة عام 2015، ولديه منها طفلتين هما «سلمى ومريم».
من ناحية أخرى، طرحت دانا حلبي كليب جديد حديثاً لديو غنائي جمعها بالفنان بهاء اليوسف بعنوان «الورد الجوري»، كلمات عامر لاوند، ألحان سهيل شاكر، توزيع وتسجيل روبير الأسعد، إخراج شهاب شهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر دانا حلبي تعلن خطبتها وشائعة صادمة حول هوية العريس.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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