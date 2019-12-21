أحمد حلمي ومحمد سعد يكرمان حسن حسني في "المهن التمثيلية"

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن قيام النقابة بتكريم الفنان حسن حسني، الأربعاء؛ تقديرا لمشواره الفني، وذلك عن مجمل أعماله الفنية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية.

وقال زكي لـ"العين الإخبارية" إن النجمين أحمد حلمي ومحمد سعد سيشاركان فى تسليم درع التكريم لحسن حسني، كما سيتم عرض فيلم قصير عن مشواره الفني.

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وأضاف زكي أن حسني كان بمثابة الجواد الرابح لسنوات طويلة في السينما والدراما المصرية والعربية، مؤكدا أن مشواره الفني حافل بعشرات الأعمال المميزة.

وبدأت علاقة حسن حسني بالسينما عبر دور صغير في فيلم "الكرنك" مع المخرج علي بدرخان عام 1975، إلا أن دوره في فيلم "سواق الأتوبيس" عام 1982 كان علامة فارقة في حياته المهنية والفنية، حيث لفت إليه الأنظار كممثل قادر على أداء أدوار الشر تحديداً بشكل مختلف.

وكان آخر أعمال حسني فيلم "خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبدالرحمن أبوزهرة، ومن سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ويديره المخرج سامح بسيوني، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم الدكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق.