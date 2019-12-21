نادية الجندي تكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل لقاء السحاب مع نبيلة عبيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة المصرية نادية الجندي تفاصيل اللقاء الأول الذي سيجمعها فنياً بالفنانة نبيلة عبيد لأول مرة على الشاشة من خلال مسلسل "نساء من ذهب"، الذي يبدأ تصويره بداية العام المقبل ما بين بيروت وبعض الدول الأوروبية، على أن يعرض في رمضان 2020.



وقالت الجندي لـ"العين الإخبارية" إن المسلسل مأخوذ عن "فورمات" مسلسل أمريكي كوميدي أنتجته شركة ديزني، ويدور حول 4 سيدات ما بين أرامل ومطلقات، يعشن في منزل واحد ويقعن في مواقف كوميدية، وذلك بعد أن تم تمصيره بشكل جيد بواسطة فريق لكتابة السيناريو، يشرف عليها الثلاثي أمين جمال، وإبراهيم محسن، وأحمد أبوزيد، تحت إشراف المنتج صادق الصباح.

وحول أسباب انجذابها للعودة للشاشة بعد آخر أعمالها منذ 4 سنوات، وهو مسلسل "أسرار" قالت الجندي إنها لم تجد النص الذي يجذبها للعودة، وإنها كانت تبحث عن دور وشكل جديد، لأنها تعشق التغيير، ولم تكن تسعى لمجرد العودة بلا جديد تقدمه.





وأضافت الجندي أن الجديد في مسلسلها مع نبيلة عبيد هو الشكل الكوميدي الاجتماعي، لافتة إلى أن مجموعة العمل مميزة وكبيرة بدءاً من المنتجين مروراً بالمخرج وائل إحسان، الذي قالت إنه يتمتع بحس كوميدي مميز، ثم زملائها النجوم وعلى رأسهم نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر وغيرهن.

وحول لقاء السحاب الذي يجمعها لأول مرة بزميلتها نبيلة عبيد، خصوصاً أنهما كانتا من أشهر النجمات المتنافسات في الثمانينيات من القرن الماضي، قالت الجندي إن نبيلة فنانة متميزة ونجمة لها وزنها، حيث قدمت بدورها تاريخاً فنياً كبيراً، مؤكدة أنها تعتبر هذا اللقاء إضافة لمشوارها الفني.

وأشارت الجندي لوجود جلسات عمل جمعتها بالفعل بنبيلة عبيد خلال بروفات المسلسل، موضحة أن هناك تفاهماً كبيراً بينهما وراحة نفسية تمهد لتصوير عمل ناجح.

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وحول خوفها من خوض تجربة الوقوف أمام الكاميرا بعد ابتعاد 4 سنوات، قالت الجندي إنها عادة ما تشعر بالخوف عند أي دور جديد، لافتة إلى أن تشجيع الجمهور لها ومطالبتها بالعودة خلال الفترة الماضية، يمنحانها دفعة قوية لتجاوز مخاوفها والعودة بهذا المسلسل.

وأنهت الجندي حديثها لـ"العين الإخبارية" بإعلان مفاجأة أخرى وهي نيتها لتقديم فيلم سينمائي جديد خلال العام المقبل، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل تخص العمل، مكتفية بالقول إنها تشتاق للعودة للسينما، لذلك ستعود لها بهذا العمل الجديد.

وكان آخر فيلم قدمته الجندي لشاشة السينما هو فيلم "الرغبة" عام 2002، وكان واحداً من سلسلة أفلام وصل عددها إلى 65 فيلماً، بينما كان آخر مسلسل هو "أسرار" للمخرج وائل فهمي عبدالحميد، ضمن حوالي 5 مسلسلات قدمتها على مدار مشوارها الفني.

أما نبيلة عبيد فتعود إلى الدراما بعد 8 أعوام منذ تقديمها الجزء الثاني من مسلسل "كيد النسا" عام 2012 في بطولة مشتركة مع فيفي عبده.



وكانت نبيلة عبيد كشفت منذ 4 سنوات عن وجود وقيعة مستمرة لسنوات طويلة بينها وبين نادية الجندي، لكنها انتهت بالذهاب لمصالحتها وعزائها في والدتها، لينتهي كل شيء بعدها، مؤكدة أن علاقتهما الحالية ممتازة.



