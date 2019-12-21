فيديوجراف.. ليفربول يسعى لرد اعتبار الإنجليز أمام السامبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره فلامنجو البرازيلي يوم السبت، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019.

رجال المدرب الألماني يورجن كلوب تأهلوا للمباراة النهائية بعد الفوز بصعوبة على مونتيري المكسيكي 2-1 في نصف النهائي.

وجاء التأهل في الوقت القاتل، بعدما سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدفا في اللحظات الأخيرة من المباراة.

أما الفريق البرازيلي، فقد بلغ النهائي على حساب الهلال السعودي بالفوز عليه بنتيجة 3-1.

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والتقت الفرق الإنجليزية نظيرتها البرازيلية مرتين في نهائي مونديال الأندية، الأولى جاءت بمواجهة بين ليفربول وساو باولو، انتهت بفوز الأخير 1-0 في نسخة 2005.

وتكررت المواجهات البرازيلية الإنجليزية عام 2012، حينما التقى كورينثيانز نظيره تشيلسي، ليتغلب عليه هو الآخر بذات النتيجة، ويظفر باللقب.

كذلك خسر مانشستر يونايتد أمام فاسكو دا جاما ولكن في مرحلة المجموعات خلال النسخة الأولى عام 2000 بنتيجة 1-3.

ويسعى ليفربول للانتقام من الفرق البرازيلية وخيبة أمله في مشاركته الأولى بتحقيق أول فوز لفريق إنجليزي على البرازيليين في البطولة.