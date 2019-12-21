سعر الدولار في السودان اليوم السبت 21 ديسمبر 2019

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العين الإخباريةالسبت 2019/12/21 11:55 ص بتوقيت أبوظبي
استقرار سعر الدولار في السودان
استقر سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم السبت، عند مستوى 88 جنيها في السوق الموازي غير الرسمي (السوق السوداء)، وبقي متوسط سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.
ويخضع الدولار في السودان لسعر ثابت، يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق.
ورغم استقراره، يعتبر الدولار عند مستوى عالٍ مقارنة بالجنيه، إذ يقترب من حاجز 90 جنيها، بينما كان في حدود 80 جنيها فقط قبل بداية شهر ديسمبر الجاري.
ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصاده، وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.
سعر اليورو والإسترليني
وسجل سعر اليورو في بنك أم درمان 50.42 جنيه للبيع و50.07 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج بقي اليورو عند 50.32 جنيه للبيع و50.07 جنيه للشراء، وبلغ سعر اليورو في البنك السعودي السوداني 49.89 جنيه للبيع و49.64 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه السوداني في بنك أم درمان 60.60 جنيه سوداني للبيع، و60.30 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 55.92 جنيه للبيع و55.64 جنيه للشراء، وفي البنك السعودي السوداني 57.03 جنيه للبيع و56.75 جنيه للشراء.
وفي السوق السوداء سجل اليورو 97.68 جنيه والإسترليني 116.16 جنيه.
سعر الريال والدرهم والدينار
وسجل الريال السعودي في بنك أم درمان 12.05 جنيه للبيع و11.99 جنيها للشراء وتكرر السعر ذاته في البنك السعودي السوداني، بينما سجل 12.06 للبيع و12 جنيها للشراء في بنك الخليج وسجل الدرهم الإماراتي 12.31 جنيه للبيع و12.25 جنيه للشراء في معظم البنوك.
وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 23.46 جنيه والدرهم الإماراتي 24.10 جنيه والدينار الكويتي 257.90 جنيه.
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