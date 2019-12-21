غادة عادل تحمّس الجمهور لمفاجأة.. وتعلّق على فشل ابنها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية غادة عادل إنها اعتذرت بالفعل عن المشاركة في مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان رغم أنها تعاقدت بالفعل ووقعت العقود.

وأوضحت غادة في تصريح لـ"فوشيا" أنها اعتذرت لعدم توافق مواعيدها مع مواعيد المسلسل، موضحة أن الأمر ليس له علاقة بخلاف مع المخرج محمد سامي، وأن الأمر يعود إليها فقط.

وأضافت غادة عادل أنها ألغت تعاقداتها مع الجهة الإنتاجية وليس محمد سامي، لأن مواعيده لم تتوافق معها، مشيرة إلى أنها رفضت أن تكون طرفًا في حديث عن عدم التزامها بمواعيد أو أنها أخلت بشروط متفق عليها خاصة أنها نجمة كبيرة.

وأكدت أنها تلقت عرضًا للمشاركة في عمل تلفزيوني آخر سيكون مفاجأة للجمهور وستعلن عن تفاصيله في الوقت المناسب، إضافة إلى فيلم سينمائي جديد.

وعن إمكانية مشاركة ابنها في عمل فني في ظل اعترافه بفشل تجربته الأولى، قالت إنها ستدعمه ولن تمانع من مشاركته في حال تطلب الأمر ذلك، إلا أنها تريد أن يحدد مساره بنفسه وحتى لو فشل في تجربة سيتعلم منها، موضحة أن هذا ما نصحته به.

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على صعيد آخر، احتفل محمد رمضان وفريق عمل مسلسله "البرنس" ببدء التصوير قبل نحو أربعة أيام، وكعادة محمد رمضان مع بدء كل عمل قام بذبح عجل احتفالاً بأول يوم تصوير لمسلسله "البرنس".

ونشر محمد رمضان، صورًا لفريق العمل في أول يوم تصوير عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وكانت يداه ملطختين بالدماء في كواليس المسلسل، وتواجد في الصور كلٌ من سلوى عثمان، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نور اللبنانية، روجينا، إدوارد، رحاب الجمل وعدد من صناع المسلسل.

وكتب محمد رمضان معلقاً: "توكلنا على الله، البرنس 2020"، وكان العنصر الجديد الفنانة اللبنانية نور، وهي التي حلت بديلة للفنانة غادة عادل.

يُشار إلى أن الفنانة غادة عادل، غابت عن دراما رمضان 2019 حيث تأجل عرض مسلسلها "مملكة إبليس" وشاركتها البطولة رانيا يوسف وأحمد داود وإيمان العاصي وغيرهم وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.