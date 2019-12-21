أحلام تحرج متابعًا.. وتتوسّط لمتسابقة في "ذا فويس" لدى تركي آل الشيخ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحرجت الفنانة الإماراتية أحلام، متابعًا لها عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر"، كما ردّت على متابع تدخل في الأمر حيث اعترض على إحراج أحلام للمتابع لكنها لم تصمت وردت عليه أيضًا.

وتعود القصة إلى نشر متابع للفنانة أحلام، لتدوينة قصد بها مدحها وأنه ينتظر طرح ألبومها الجديد بشغف، إلا أن التعبير ربما يكون خانه في التدوين حيث قال "أحس ألبومك راح يحل مشاكلي"، ولكن أحلام أحرجته بالقول: "ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم".

واعتبر أحد المتابعين للمطربة أحلام أن ردها إحراج متعمد للمتابع وعاتبها برد قال فيه: "كأنك بإمكانكم تنصحيه في الخاص مش توعظيه قدام الناس"، الأمر الذي أثار حفيظة أحلام وردت عليه بأنها اتبعت الدين في نصحها وطالما جاءت تغريدته على العام فلا مانع من الرد عليه أمام الناس.

وقالت أحلام: "إنما الدين النصيحة، وكتبت في العام أرد في العام، وما قلت إلا الحق اللي لا يتخبى في السر ولا في العلن ما دام حق ولا نخشى في الله لومة لائم، ترى نحن مطربين بس مسلمين ومؤمنين الحمد لله (فيه شفاء)".

على جانب آخر، توسّطت الفنانة أحلام، لمتسابقتها المصرية إيمان عبدالغني التي تنافس بها على لقب برنامج المواهب "ذا فويس" في موسمه الخامس، لدى تركي آل الشيخ لكي يضمها لقائمة النجوم الذي قاموا بالغناء في المملكة العربية السعودية طوال الشهور الماضية وخاصة موسم الرياض.

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وصعدت أحلام على المسرح مع متسابقتها في الحلقة الختامية التي تعرض اليوم وغنت برفقتها مع نهاية أغنية "أنا قلبي دليلي" على طريق الديو الغنائي.

وفور الانتهاء من الأغنية أدلت أحلام برأيها في أداء المتسابقة قائلة إنها جوكر ومغنية رائعة، مردفة: "دي مكانها تغني في أوبرا دبي ودار الأوبرا السلطانية في عمان وأوبرا الكويت والسعودية".

وأردفت: "السعودية ومن هنا أطالب بضمها للغناء في المملكة وأطال تركي آل الشيخ بأن يضعها في حساباته ضمن النجوم الذي يغنون في السعودية لأنها تستحق".

يُذكر أن لقب الموسم الخامس من برنامج المواهب "ذا فويس" سيتم حسمه بعد قليل حيث يتنافس أربعة متسابقين على اللقب هم رضوان الأسمر من فريق سميرة سعيد وإيمان عبدالغني من فريق أحلام ومهدي عياشي من فريق راغب علامة وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي وسيتم إعلان الفائز باللقب بناءً على تصويت الجمهور، ويتوقع أن تشهد الحلقة منافسة قوية بين المتسابقين.