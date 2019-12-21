"زوج ابنه ودافع عن ميريام فارس ومنع شيرين وقاضى حمو بيكا".. ما فعله هاني شاكر في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

يحتفل الفنان هاني شاكر، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ67، إذ إنه من مواليد 21 ديسمبر 1952.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما حدث خلال العام الأخير للفنان هاني شاكر، الذي يتولى منصب نقيب المهن الموسيقية.

زيادة المعاشات

اعتمد مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، في اجتماعه الأخير، والذي أقيم هذا الشهر، زيادة قيمة معاشات أعضاء الجمعية العمومية بقيمة 10% بداية من شهر يناير المقبل.

المشاركة في عزاء شعبان عبدالرحيم

شارك الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، في عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، الذي يقام بجوار منزل العائلة، بشارع الشيشيني بمحطة الطوابق في شارع فيصل.

الرد على الاتهام بمطاردة مطربي المهرجانات

ردت نقابة المهن الموسيقية في بيان رسمي، عن الأخبار المنشورة عنها بمطاردة مطربي المهرجانات.

وجاء في بيان النقابة "نود أن نشير إلى أن العمل النقابي لا يتطلب مثل هذه الأمور وليست من صميم عملنا، حيث أكد سعد متولي رئيس الشئون القانونية لنقابة المهن الموسيقية أن النقابة ليست جهة منع أو مطاردة وإنما هي جهة تمنح العضوية أو التصاريح لمزاولة المهنة بفروعها المختلفة سواء كان الحاصل على العضوية أو التصريح عازفًا أو مطربًا".

وتابع البيان، أن المنع مصدره الأساسي هو القانون ويسري على كل من يزاول المهنة بدون الحصول على تصريح وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين، وهذا القرار طبقًا للمادتين 5 و5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978.

المشاركة في حفل الموسيقى العربية

قدم الفنان هاني شاكر، في نوفمبر الماضي، على مدار ساعتين مجموعة من أشهر أغانيه وأغاني كبار مطربي زمن الفن الجميل، في حفل أحياه خامس ليالي الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية.

منع مطربي المهرجانات

أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بمنع التعامل مع 16 من مغنيين المهرجانات في مقدمتهم: حمو بيكا ومجدي شطه والديزل، وجميع الفرق التي تقدم أغاني المهرجانات.

وأكدت النقابة في قرارها أن من سيخالف القرار يُعاقب قانونيًا بالحبس مدة تتراوح لمدة شهر ولا تزيد عن 3 أشهر.

أزمة حمو بيكا

بعد قرار منع مطربي المهرجانات، اقتحم حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية وهدد النقابة ومسوؤوليها بالتظاهر وتكسير المباني، ما دفع النقابة لتحرير محضر ضد مطرب المهرجانات الشهير، واعتذر بيكا لهاني شاكر، في أكثر من مرة، خلال استضافته في عدة برامج.

لكن الأخير رفض اعتذاره، مؤكدا أن القانون سيحاسبه، وأنه لن يحصل على تصريح طالما هو نقيب المهن الموسيقية.

تصريح ضد محمد رمضان.. والأخير يرد

قال الفنان هاني شاكر إن الفنان محمد رمضان ليس مطربًا.

وأضاف شاكر، خلال تصريحات لبرنامج "The insider" أن رمضان يغني راب "اللي كلام كلام ورا كلام".

وتابع: "أنا بتمنى لو ناوي يكمل إنه ينوع، عرفنا إنه نمبر وان ومفيش غيره وإنه السلطان، وبيشيلوه على المسرح زي الملوك، وبيقلعوه الجزمة، يا ريت يكون في جديد".

ورد الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على فيسبوك: "حاضر يا أستاذ".

زواج ابنه

بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وبإحياء الفنان عمرو دياب فقرة من فقرات الحفل، احتفل الفنان هاني شاكر بحفل زفاف نجله شريف، في أكتوبر الماضي.



نفى التقصيير مع الموسيقار جمال سلامة

نفت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر، ما يتردد بشأن عدم اهتمامها بالحالة الصحية للموسيقار الكبير جمال سلامة.

Advertisements

وأكدت النقابة، في بيان لها، أنه منذ بداية مرض سلامة وتتولى النقابة نفقات العلاج بالكامل والإقامة في المستشفيات، وأنها لم تدخر جهدا للوقوف إلى جواره.

وشددت النقابة على أن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أصدر تعليماته للجان النقابة بالمتابعة المستمرة للحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة، لكونه واحدا من أكبر رموز الفن والموسيقى في مصر والعالم العربي.

اجتماع لـ"النقابات الفنية والموسيقيين والممثلين والسينمائية"

عُقد اجتماع، يضم المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، والفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية.

وحسب البيان الصادر، فإن الاجتماع بحث مناقشة سبل تطوير العمل والتنسيق بين النقابات الفنية الثلاث في المرحلة المقبلة، والاتفاق على تفعيل كل مواد القانون واللوائح المنظمة لكل نقابة بمنتهى الحسم والجدية، وتحديد وترسيم المسؤوليات بين النقابات الفنية الثلاث من ناحية، والهيئات والمؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية من ناحية أخرى.

إنذار لهاني شاكر بسبب محمد رمضان

أرسل أحد المحامين، إنذارًا رسميا لهاني شاكر نقيب الموسيقيين طالبه فيه بإصدار مجلس نقابة الموسيقيين قرارا عاجلا بإيقاف الممثل محمد رمضان عن الغناء وعدم منحه تصاريح لإقامة حفلات مرة أخرى.

وتضمن الإنذار الموجه لنقيب الموسيقيين أنه بتاريخ 23 أغسطس الجاري أقام محمد رمضان حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بناء على تصريح صادر من النقابة سمح له بإقامة هذا الحفل والغناء فيه رغم أن الممثل المذكور ليس مطربا ولا مقيدا بنقابة الموسيقيين لأن صوته يفتقد المعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة الغناء، رغم قيام النقابة بمنع مطربي المهرجانات من الغناء لنفس الأسباب.

نقيبا للموسيقيين للمرة الثانية

في يوليو الماضي، أُعلن فوز الفنان هاني شاكر للمرة الثانية في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، على منصب النقيب.

افتتاح فرع نقابة المهن الموسيقية في الشرقية

افتتح الفنان هاني شاكر "نقيب الموسيقيين" ود. ممدوح مصطفى غراب "محافظ الشرقية، في يوليو الماضي، فرع نقابة المهن الموسيقية بشارع البوستة بمدينة الزقازيق، ليضم الموسيقيين من أبناء المحافظة ويقدم لهم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

دفاعه عن ميريام فارس

نشر الصحفي اللبناني سعيد حريري، في يونيو الماضي، تسجيلا صوتيا للمكالمة الهاتفية التي درات بينه وبين الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بشأن أزمة المطربة ميريام فارس.

وقال شاكر، خلال المحادثة، إن الفنانة ميريام فارس أكدت له أثناء في مكالمة هاتفية أنها لم تقصد الإساءة لمصر، مضيفة: "إحنا كلنا بنحبها".

وأضاف شاكر: "نعتبر ما قالته ميريام هو زلة لسان، وبعد اعتذارها، فإن النقابة لم تتخذ أي إجراء ضدها، نحن لا نتصيد الأخطاء لزملائنا، احنا بنحبهم ونحترمهم والموضوع انتهى".

يذكر أن ميريام فارس قالت في المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها في مهرجان "موازين": "قبل ثورة 25 يناير كنت أحيي حفلتين أو أكثر أسبوعيا في مصر، ولكن بعدها توقفت الحفلات تماما وفي هذه الفترة كبرت ومتطلباتي كبرت معي وبالتالي عليت أجري، وأصبحت (تقيلة على مصر)".

إهداء إلى ابنته

أحيا الفنان هاني شاكر الذكرى الثامنة لرحيل ابنته "دينا" التي غادرت عالمنا إثر إصابتها بمرض السرطان، في يونيو الماضي.

ونشر الفان هاني شاكر مقطع من أغنية "برواز صورتك"، إهداءً لروح ابنته دينا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

دينا تزوجت في 2008 وأنجبت توأم هما "مجدي ومليكة"، قبل أن يهاجمها مرض السرطان، لترحل عن عالمنا في 22 يونيو من عام 2011.

تأدية مناسك العمرة

أدى أمير الغناء العربي هاني شاكر مناسك العمرة، بعد تلبيته دعوة السفير حازم رمضان القنصل العام المصري في جدة، على مأدبة غداء، تكريمًا لأمير الغناء العربي.

أزمة شيرين عبدالوهاب

حققت نقابة المهن الموسيقية مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، بتهمة إساءاتها لمصر خلال حفلها بالبحرين.

وقررت النقابة منع شيرين من إقامة حفلات في مصر.

بعدها قالت نقابة المهن الموسيقية إن شيرين قدمت اعتذارا مكتوبا إلى النقابة تعتذر فيه للشعب المصري وللنقابة، وعلى رأسها الفنان هاني شاكر النقيب ومجلس إدارتها.

وأضافت النقابة، في بيان رسمي، أن شيرين أوضحت في اعتذارها أنها لم تكن تقصد أي معني يفهم منه الإساءة لبلدها مصر .

منع مطربتين من الغناء

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، في مارس الماضي، شطب المطربة داليا مصطفى محمد والشهيرة بـ"لميس"، والمطربة فاطمة محمد جابر والشهيرة بـ"فيفي" من جداول النقابة، ومنعهم من مزاوله المهنة.

ووفقا لقرار النقابة فإن الشطب جاء لاستمرار مخالفة المطربتين لقانون النقابة وعدم التزامهما "بالتقاليد العامة والمظهر اللائق وظهورهما بصورة تحرض على الفسق".