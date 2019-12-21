حلمي وسعد يسلمانه الدرع.. تكريم حسن حسني في مهرجان المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، عن تكريم الفنان حسن حسني، يوم الأربعاء المقبل، بمسرح النهار، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية، الذي انطلقت فعالياته أمس، وتستمر حتى يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري.

من جانبه، قال أشرف زكي رئيس المهرجان إن هذه الليلة ستكون في حب الفنان حسن حسني وليس مجرد تكريم على مسيرته الفنية، لأنه قامة فنية كبيرة، ومشواره حافل بالأعمال الفنية التي تركت بصمة في أذهان الجميع.

من ناحيتها، قالت منة بدر تيسير، نائب مدير المهرجان فقالت: "اعتاد المهرجان منذ انطلاقة علي تكريم أحد الشخصيات الفنية التي كان لأعمالها أثر كبير في أذهان الجمهور، وهذا العام يوجد احتفال خاص بالفنان الكبير حسن حسني، إذ سيتم عرض فيلم قصير عن مشواره الفني، وسيسلمه درع التكريم أحمد حلمي ومحمد سعد".

جدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري، والمخرج مرقس عادل.