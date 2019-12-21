فيديو| لأول مرة.. سميرة سعيد تغني "هليلة" في الحلقة الأخيرة من "The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

غنت الديفا سميرة سعيد، لأول مرة في الحلقة الأخيرة من برنامج "The voice"، للموسم الخامس، أغنيتها الجديدة "هليلة".

وتفاعل الجمهور مع الديفا، خلال غنائها على مسرح البرنامج، وحرصت الفنانة أحلام على التصفيق لها عقب انتهاء الأغنية.

وطرحت الفنانة سميرة سعيد، اليوم السبت، أغنية "هليلة" بطريقة الفيديو كليب على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

أغنية "هليلة" كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب وهندسة صوتية هاني محروس.