فيديو| بعد تألقها في الحلقة الأخيرة من "The voice".. أحلام تطالب تركي اَل الشيخ بدعم المتسابقة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة الإماراتية أحلام، رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بدعم المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني، بعد تألقها في الحلقة الأخيرة من "The voice".

وغنت المصرية إيمان عبدالغني متسابقة أحلام، أغنية "قلبي دليلي"، للمطربة الراحلة ليلى مراد، وتألقت في أدائها للأغنية، وهذا ما أجبر أحلام في أن تطلب من رئيس هيئة الترفيه أن يدعمها لتغني في حفلات المملكة.

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وقد صعدت أحلام على المسرح، لدعم إيمان أثناء غنائها الأغنية، لتشاركها الغناء في اَخر كوبليه بالأغنية.

وعلقت أحلام على صوت إيمان بعد انتهائها من الأغنية: " فخورة بنفسي إني أنا الوحيدة اللي اخترت إيمان دونُا عن باقية لجنة التحكيم، واليوم أنتي سلطانة على المسرح".

وتشهد حلقة اليوم من البرنامج، تتويج ذا فويس الموسم الخامس، ويتنافس خلال هذه الحلقة أربعة متسابقين، وهم رضوان الأسمر من المغرب، وفهد مفتخر من المغرب، وإيمان عبدالغني من مصر، ومهدي عياش من تونس.