فيديو| رضوان الأسمر يغني لسلطان الطرب جورج وسوف "روحي يا نسمة" في "The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: في الحلقة الأخيرة والنهائية من برنامج اكتشاف المواهب "The voice"، افتتح المسرح المتسابق رضوان الأسمر من المغرب، الذي غنى لسلطان الطرب جورج وسوف. وقدم رضوان متاسبق سميرة سعيد، خلال الحلقة، أغنية "روحي يانسمة"، بطريقته الخاصة، والتي نالت إعجاب لجنة تحكيم البرنامج. وعلقت الديفا سميرة سعيد على أداء رضوان،: "كل مرة تبدع، وما عنديش كلام أقوله، برافو". وتشهد حلقة اليوم من البرنامج، تتويج ذا فويس الموسم الخامس، ويتنافس خلال هذه الحلقة أربعة متسابقين، وهم رضوان الأسمر من المغرب، وفهد مفتخر من المغرب، وإيمان عبدالغني من مصر، ومهدي عياش من تونس.

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