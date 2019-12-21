لطيفة تطرح بوستر ألبومها الجديد.. وتكشف لأول مرة عن اسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، بوستر ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكشف البوستر عن اسم الألبوم لأول مرة، وعلقت لطيفة على البوستر،: "لطيفة، أقوى واحدة، البوم جديد، قريبًا".

وتتعاون لطيفة في ألبومها الجديد مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الموزع أحمد عاطف، الموزع مونتي، أحمد يوسف، الموزع أحمد دياب، الملحن محمدي، الشاعر عمرو المصري، الشاعرة أبتسام محروس، الشاعر إبراهيم شتا، الملحن محمود أنور، مهندس الصوت ياسر أنور.

يذكر أن "لطيفة" أحيت مؤخرا الحفل الختامي لمؤتمر أفريقيا 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك المطرب النيجيري "دابانج" لطيفة في إحياء الحفل الختامي للمؤتمر بأغنية "أفريقيا".