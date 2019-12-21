محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة التونسية لطيفة، بوستر ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وكشف البوستر عن اسم الألبوم لأول مرة، وعلقت لطيفة على البوستر،: "لطيفة، أقوى واحدة، البوم جديد، قريبًا".
وتتعاون لطيفة في ألبومها الجديد مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الموزع أحمد عاطف، الموزع مونتي، أحمد يوسف، الموزع أحمد دياب، الملحن محمدي، الشاعر عمرو المصري، الشاعرة أبتسام محروس، الشاعر إبراهيم شتا، الملحن محمود أنور، مهندس الصوت ياسر أنور.
يذكر أن "لطيفة" أحيت مؤخرا الحفل الختامي لمؤتمر أفريقيا 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك المطرب النيجيري "دابانج" لطيفة في إحياء الحفل الختامي للمؤتمر بأغنية "أفريقيا".
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تطرح بوستر ألبومها الجديد.. وتكشف لأول مرة عن اسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.