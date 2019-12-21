تراند اليوم : "كل واحد يعمل بأصلو".. خناقة بين إليسا وميريام فارس بسبب مصر

حالة من الهجوم المتبادل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بين الفنانة اللبنانية إليسا ومواطنتها ميريام فارس.

ووجهت اليسا رسالة قاسية إلى فارس بعدما شنت الأخيرة هجوما على الأولى بسبب مهاجمتها عندما أدلت بتصريحات مسيئة لمصر.



وغردت اليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر : كل انسان بيعمل بأصلو! مش منتظرة تقدير من حدا❤"، وذلك بعد عدد من التغريدات من جمهور اليسا الذي قال :" هي ميريام فارس بتكلم عن اليسا ليه ".

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وكانت فارس قد أعربت عن انزعاجها من موقف اليسا تجاهها خلال مشاركتها في موسم الرياض منذ ايام، مؤكدة ان اليسا هاجمتها عندما قالت ميريام فارس انها توقفت عن احياء حفلات في مصر لان مطالبها كبيرة ولا يتمكن منظمو الحفلات من تلبية احتياجاتها.

وردت اليسا بعدها خلال مؤتمر صحفي في مهرجان موازين المغربي انها استفزت من تصريحات ميريام فارس وتعتبر مصر اهم سوق عربي لها وانها من الفنانات المطلوبات في مصر بشدة.

واتخذت ميريام فارس موقفا صارما من إليسا واعلنت عن عدم اعجابها بما صرحت به.