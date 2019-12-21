تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة: تزوجت سرا بعد رفض والدتي لكنه ضربني

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي تفاصيل تجربة زواجها من الملحن محمد ضياء.

وقالت الفضالي، خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “تحيا الستات” على قناة “النهار”، أن ضياء تقدم رسمياً للزواج منها، لكن والدتها اعترضت على هذه الزيجة، لذلك احتراماً لوالدتها واحتراماً له بسبب ابنه -حسب قولها- تزوجته في السر، مبينة أن تجربة الزواج انتهت بسرعة جداً، بعد ستة أشهر من وقوعها.

وأشارت فضالي إلى أنها انفصلت عن زوجها بسبب ضربه لها بسبب غيرته الشديدة عليها، قائلة: “ضربني مرة.. هو كان عنده اعتراض إني أكمل تمثيل، وطول الوقت كان بيتخانق بسبب اللبس والخروج والحفلات، ده حاجة تخصه طبعاً لأنه راجل، بس أنا برضو ست بشتغل مينفعش يتقالي لأ لأ على طول.. وأنا لا أحب ذلك.. إنما عنده كلمة لأ طول الوقت”.

وأضافت: “كان بيخاف عليَّ جدا وبيغير عليَّ جداً.. وأنا أحترم هذا.. لكن ليس طول الوقت”.