تراند اليوم : فنان مصري شهير يفجر مفاجأة بإعلان اعتزاله التمثيل



فجر الفنان المصري أحمد هارون مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أنه يمر بحالة استرخاء تام قد تدفعه لاعتزال التمثيل.

وحسب صحيفة صدي البلد المصرية، قال هارون أن الأجواء غير مناسبة بل وغير مشجعة على الاستمرار في التمثيل، مضيفاربما اتراجع عن فكرة الاعتزال لو ضعت يدي على النص المناسب سواء على مستوى السينما أو التليفزيون الذي يتناسب مع ما قدمته طوال مشواري الفني.

أوضح هارون أنه لا يكلف نفسه عناء البحث عن أعمال فنية مناسبة حيث أنني أمر بحالة من الاسترخاء وعدم الاهتمام في الوقت الحالي.

وأكد أنه لم يجد العمل المناسب الذي يجبره على العودة للوقوف أمام الكاميرا من جديد.

