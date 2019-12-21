لطيفة تكشف تفاصيل ألبومها الجديد وتطرح الأفيش الدعائي لـ أقوى واحدة

كشفت الفنانة لطيفة عن أحدث ألبومتها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث طرحت أفيش الدعائي للألبوم. للألبوم. وعلَّقت لطيفة على الصورة، قائلة: ‎‪لطيفة.. أقوى واحدة‬⁩ .. ألبوم جديد .. قريبًا. قريبًا. يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت سابقًا ألبوم بعنوان فريش، ويضم الألبوم 12 أغنية من بينهم: تحلو الأيام، ملحوقة، بحر الغرام، كل اللي حبوا، علشان حبيت، أخون لا، أول مرة يا حبيبي. Advertisements

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