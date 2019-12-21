فيديو.. عمرو دياب "مولع" السعودية في ختام حفل الـ "مدل بيست"

أشعل النجم الكبير عمرو دياب الليلة حفل مدل بيست والذي يعد أضخم حفب في تاريخ المملكة العربية السعودية.



ومن المقرر أن يقدم الحفل نجوم عالميين ومن بينهم AFROJACK، ANMARZ، AZM، BALOO، BKR، DISH DASH، GALAXY JUICE، HATS & KLAPS، IBZ ، JEME، MAD، MAJID، MOJAD، OMAR BASAAD، R3HAB، SALVATORE

GANACCI، SEBASTIAN INGROSSO ،TAMER ANTABI، VAROO ، VINYL MODE، AMR DIAB، بالاشتراك مع النجمين عمرو مصطفى وراشد الماجد.

يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد، والذي يحمل اسم أنا غير، ويضم الألبوم 12 أغنية،

طرح منهم حتى الآن 6 أغانٍ وهم "بحبه، يوم تلات، تحيرك، متغير، قدام مرايتها، أول يوم في البعد، أنا غير.

ويتعاون النجم عمرو دياب من خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين، والموزعين من بينهم: أحمد مرزوق، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد حمزة، محمد الكياتي، محمد يحيى، عزيز شافعي، وليد سعد، أسامة الهندي، رامي سمير، طارق مدكور.

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