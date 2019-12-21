9 عروض مسرحية حققت نجاحات كبيرة في 2019

شهدت مسارح الدولة في عام 2019، إقبالًا جماهيريًا علي العروض المسرحية التي حقق بعضها نجاحًا كبيرًا، دفع المسئولين لمد ليالي عرضها لأكثر من مرة، أو إعادة تقديم عروض حققت نجاحات في سنوات سابقة، ذلك إلي جانب بعض العروض المسرحية مثلت مصر في مهرجانات محلية ودولية كثيرة.

وتستعرض "بوابة الوفد"، لمتابعيها أبرز العروض المسرحية التي حققت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا خلال عام 2019، وتألقت علي المستوي المحلي والدولي.

المتفائل

حقق عرض المتفائل نجاحًا كبيرًا، وحظت ليالي عرضه علي خشبة المسرح القومي بحضور جماهيري ضخم، ورفعت شعار كامل العدد طوال 75 ليلة عرض بالقاهرة، ومن المقرر أن ينتقل إلي الإسكندرية خلال الفترة القليلة المقبلة، ثم محافظتي قنا و أسوان.

ويُحسب للفنان أحمد شاكر عبداللطيف مدير فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، حرصه الدائم علي تلبية رغبة الجماهير، حيث أعلن عن تقديم حفل ماتينيه لعرض المتفائل أيام الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، علي أن تبقي أيام الخميس والجمعة والسبت في نفس موعدها الأصلي، وذلك بسبب اعتراض البعض علي أن تحديد الساعة التاسعة موعدًا للعرض ليس مناسبًا للجميع.

عرض "المتفائل"، مأخوذ عن رواية كانديد للكاتب فولتير، بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على إعداد و إخراج إسلام أمام.

قواعد العشق الـ40

حقق العرض المسرحي "قواعد العشق الـ40"، نجاحًا كبيرًا علي مدار عامين مضوا، ليعود أبطاله في موسم عرض جديد للسنة الثالثة على التوالي، على خشبة مسرح السلام، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

بدأ " قواعد العشق الـ40" عروضه ابتداءً من يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، وشهد إقبالًا جماهيريًا لافتًا استكمالًا لنجاح المواسم الماضية، حيث اقتربت إيراداته خلال تلك الفترة من المليون الثاني.

وقد تم تقديم العرض بمحافظات القاهرة، الفيوم، الإسكندرية، مدينة الأقصر، ومسرح القبة بجامعة القاهرة، كما عُرض خارج مصر بمملكة البحرين.

"قواعد العشق الـ40"، عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة إليف شافاق، وقد أعدت نص المسرحية رشا عبدالمنعم، وشاركها في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، والعرض من بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، أميرة أبو زيد، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، وإخراج عادل حسان.

سينما مصر

خرج عرض "سينما مصر" إلي النور بصورة مشرفة في أولي مواسم عرضه الذي افتُتح منتصف شهر يوليو الماضي، وهو أحدث إبداعات المخرج خالد جلال، و الدفعة الثانية بقسم تمثيل مركز الإبداع الفني.

واستحضر "جلال"، في العرض تاريخ مصر السينمائي عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبار النجوم، قدَّم خلالها الشباب الموهوب الصاعد مشاهدها ببراعة تنم عن موهبة حقيقة في التمثيل والغناء والرقص.

وشارك في بطولة العرض أكثر

من 60 فنانًا وفنانة من خريجي الدفعة الثانية قسم تمثيل، من بينهم غادة طلعت، حسن عبدالله، مروة عيد، أحمد سعد والي، علاء النقيب، باهر النويهي، فاروق قاسم، مريم محمود الجندي، أمير الحسيني، بسنت أحمد صيام، أحمد الحسيني، رنا خطاب.

مهرجانات

أما علي نطاق العروض المسرحية التي رفعت اسم مصر في مهرجانات دولية وعربية، فنجد أن هناك عددًا من العروض التي حققت نجاحات من خلال مشاركتها في مهرجانات خارج مصر.

طقوس الإشارات و التحولات

شهد العرض المسرحي "طقوس الإشارات والتحولات" لفرقة الفيوم، احتفاءً جماهيريًا خاصًا، خلال مشاركته ضمن مسابقة الكبار بالمهرجان المسرح القومي في دورته الـ12، وحصد المخرج سامح الحضري جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما حصلت بطلة العرض الفنانة جيهان رجب جائزة التمثيل الأولي عن دورها، وأيضًا جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأداء المتميز في التمثيل للفنان محمود عبدالمعطي، وشهادة تميز في التمثيل للفنان حسام خالد.

"طقوس الإشارات والتحولات"، مأخوذ عن نص أحد أهم كبار كتاب المسرح العربى وهو سعد الله ونوس، وتدور أحداث العرض في عهد الوالي ناشد راشد باشا في سوريا، في النصف الثاني من القرن الـ19، ويتناول العرض الخلاف بين مفتي الشام وكبير الأشراف عبدالله، فيحاول الأول إهانة الثاني، بإرسال قائد الأمن، ليضبط الثاني بصحبة إحدى الغانيات في منزله، ومن هنا تتصاعد الأحداث وتأتي نقطة التحول في الشخصيات حيث تتمثل في البداية الصورة الكاملة لصراع الدين والسلطة ولكن مع نهاية العرض تتغير مجري الأحداث تمامًا.

Advertisements

الحادثة

شارك العرض المسرحي "الحادثة" من إنتاج فرقة الغد، ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي في دورته الـ ٢٦ ، حيث قدم على المسرح الدائري بالمركز الثقافي الملكي بعمّان، وحصل مخرجه عمرو حسان علي شهادة تقدير من إدارة المهرجان عن العرض، كما شارك العرض ضمن فعاليات مهرجان المسرح القومي الـ12، وشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، مما دفع طاقم العمل إلي إعادة عرض ليلتان إضافيتان في اليوم التالي.

والعرض يقدم في قالب كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظناً منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب، من بطولة مصطفي منصور، ميدو عبدالقادر، ياسمين سمير، شيماء عبدالناصر، نيجار محمد، فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي وإخراج عمرو حسان.

الثامنة مساءً

سافر أبطال العرض المسرحي "الثامنة مساءً"، من إنتاج مسرح الغد إلي كينيا للمشاركة في فعاليات مهرجان كينيا الدولي للمسرح، حيث قُدم العرض بمسرح جامعة نيروبي بالعاصمة نيروبي، وسط إقبال جماهيري كبير، وقد أشاد السفير

خالد الأبيض "سفير مصر بكينيا"، بالعرض وجودته وتميز عناصره المختلفة، و أكد على أنه صورة مشرفة للمسرح المصري أمام العالم.والعرض يدور حول أربعة اشخاص يقرر كل منهم الانتقام من الآخر ويتفاجئ الجميع بأن كل شخص حدد نفس الميعاد للانتقام، وتترك النهاية مفتوحة للجمهور ليحددها، وهي تجربة مختلفة يدعو من خلالها العالم إلى التسامح والتصالح والعفو وتقدم فيها تقنيات جديدة فى المسرح ، كما تقدم تقنية الرسم بالرمال.

"الثامنة مساء" من إنتاج فرقة مسرح الغد، بطولة وفاء الحكيم ،محمد عبد العظيم ،لمياء كرم، نائل على، يحكى قصائده الشاعر عبدالله حسن، ديكور مى زهدى، ألحان جو حنا ،ملابس نورهان سمير ، تأليف ياسمين فرج ، إخراج هشام على.

يوم أن قتلوا الغناء

مثل عرض "يوم أن قتلوا الغناء"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان مكناس للمسرح بالمغرب بدورته الثانية، في الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى ٣ ديسمبر.

وقد حقق العرض نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ افتتاحه، وقدَّم للعام الثالث على التوالي ما بين القاهرة والإسكندرية كان آخرها في شهر نوفمبر الماضي، على مسرح الطليعة بالعتبة، كما قدم في المعهد العالي للفنون المسرحية، وجامعة عين شمس، و حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح المصري فى الدورة العاشرة، وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحى وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل ،وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد ، جائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود ، كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الرابعة والعشرين.

"يوم أن قتلوا الغناء"، من بطولة ياسر صادق، شادي سرور ، طه خليفة ، محمد ناصر، ألحان المهدي، هايدي رفعت، حمادة شوشة، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي ، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.

الطوق والأسورة

شارك العرض المسرحي "الطوق والأسورة"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس، وقدم ليلتي عرض يوم 9 ديسمبر الماضي، حيث امتلأت قاعة الفن الرابع عن آخرها أثناء تقديم العرض، و كانت تحية الجمهور لمبدعي العرض عقب انتهائه صورة مشرفة للمسرح المصري ككل.

والعرض تدور أحداثه في صعيد مصر حيث يصور معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، والعرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

الليلة الكبيرة

كان لمسرح الطفل دورًا في تمثيل مصر بالمهرجانات، حيث شارك العرض المسرحي "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، في مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل في نابل بتونس، في دورته الـ34، والذي أقيمت فعالياته في الفترة من 15 إلي 22 ديسمبر 2019.

ويَعد عرض " الليلة الكبيرة" الأكثر جماهيرية وشعبية فى تاريخ مسرح العرائس، ويشكل جزءًا من وجدان الشعب المصرى، وجزءًا من التراث الفني المصري الأصيل وهو أهم إبداعات الفنان الكبير الراحل ناجى شاكر، وهو بانوراما للمولد الشعبى تعرض بطريقة مميزة و مبتكرة، ويعتبر العمل الأهم الذي جمع الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين، والموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوي، بالإضافة إلى بصمة المخرج الكبير الراحل صلاح السقا، فكان فكرة مبتكرة وغير مألوفة ، أن تحول صورة غنائية إلى استعراض للعرائس.

"الليلة الكبيرة" بطولة نجوم مسرح العرائس، تأليف صلاح جاهين ،موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل ،عرائس ناجى شاكر ،و من إخراج صلاح السقا .