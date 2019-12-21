عمرو دياب ودينا الشربيني برفقة نجوم الفن في طريقهم إلى "ميدل بيست"

نشر النجم الكبير عمرو دياب صورة برفقة النجمة دينا الشربيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر عمرو ودينا برفقة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وعلَّق عمرو على الصورة قائلًا: في طريقي الآن إلى الرياض.. أراكم جميعًا الليلة في حفل ميدل بيست. بيست. Advertisements يشار إلى أن النجم عمرو دياب يستعد الليلة لإحياء أضخم حفلاته ضمن مهرجان مدل بيست، والذي يعد من أضخم الحفلات العالمية، كما يعد أضخم حفل في تاريخ المملكة العربية السعودية، والشرق الأوسط.

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