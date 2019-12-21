شاهد.. محمد هنيدي في شخصية جيرالت من ريفيا بـ"The Witcher"

نشر النجم محمد هنيدي صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وظهر من خلاله في شخصية جيرالت من ريفيا، وهي شخصية من رواية تحمل اسم The Witcher.

وسخر هنيدي قائلًا: ويطشر the.

يشار إلى أنه يتم عرض حاليًا مسلسل the witcher، وهو بطولة كل من هنري كافيل، فريا آلان، لارس ميكلسن، آنيا تشالوترا، ميانا بورنج، إيمون فارن، ميمي نديويني، ويلسون رادجو بوجالت،

جوي باتي، آنا شافير، وهو من تأليف أندريه سابكوسكي، وإخراج أليك ساخاروف.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار أكشن تشويقي حول شخصية جيرالت أوف ريفيا، والذي يقوم بصيد الوحش، لإيجاد مكانه في عالم يثبت فيه الناس غالبًا أنهم أكثر شرًا من تلك الوحوش.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم محمد هنيدي، لبدء عرض فيلم جديد، والذي يحمل اسم الفارس واﻷميرة، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وبطولة كل من دنيا سمير غانم، مدحت صالح، محمد هنيدي، ماجد الكدواني، عبلة كامل، عبدالرحمن أبو زهرة.

وتدور أحداث الفيلم حول الفارس العربي محمد بن القاسم الثقفي الذي حررَّ العديد من النساء واﻷطفال من أسر قراصنة المحيط الهندي، كما يدخل في حرب ضروس ضد الملك داهر الذي كان يتقاسم الغنائم مع القراصنة، وذلك بمساعدة صديقه زياد ومعلمه أبو اﻷسود.